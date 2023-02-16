İbrahim Kirac Gunduz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Kirac Gunduz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Kirac Gunduz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahim Kirac Gunduz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahim Kirac Gunduz 25 Aralık 2004 tarihinde Gaziantep şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da İbrahim Kıraç Gündüz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahim Kirac Gunduz Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini My Team yapmaktadır. İbrahim Kirac Gunduz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karaköprü Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. Karaköprü Belediye Spor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İbrahim Kirac Gunduz'nin Karaköprü Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

İbrahim Kirac Gunduz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrahim Kirac Gunduz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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İbrahim Kirac Gunduz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahim Kirac Gunduz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ocak 2021 yılında Antalya Kemer

23 Ağu 2021 yılında Kahramanmaraş

12 Ocak 2023 yılında Karaköprü Bld

İbrahim Kirac Gunduz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahim Kirac Gunduz şuan Karaköprü Belediye Spor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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