İbrahim Koca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Koca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Koca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahim Koca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahim Koca 10 Ocak 2000 tarihinde Kahramanmaras şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da İbrahim Koca şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahim Koca Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İbrahim Koca, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gümüşhanespor futbol takımında oynamaktadır. Gümüşhanespor takımına 3 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. İbrahim Koca'nin Gümüşhanespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İbrahim Koca Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ibrahimkoca.9/

İbrahim Koca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrahim Koca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İbrahim Koca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahim Koca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Eylül 2017 yılında Kahramanmaraş

29 Ağu 2019 yılında 68 Aksaray Bld

28 Ocak 2020 yılında Kahramanmaraş

30 Ocak 2020 yılında Altındağ Bld

3 Ağu 2020 yılında Kahramanmaraş

18 Temmuz 2021 yılında Fethiyespor

3 Eylül 2022 yılında Gümüşhanespor

İbrahim Koca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahim Koca şuan Gümüşhanespor takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Arsan Sümerspor

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.