İbrahim Kone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Kone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Kone adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahim Kone Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahim Kone 30 Ocak 1995 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahim Kone Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İbrahim Kone, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ghazl El Mahalla futbol takımında oynamaktadır. Ghazl El Mahalla takımına 4 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. İbrahim Kone'nin Ghazl El Mahalla ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İbrahim Kone Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrahim Kone isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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İbrahim Kone Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahim Kone futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Şubat 2017 yılında FC Sheriff

30 Haziran 2017 yılında FC Saxan

8 Temmuz 2017 yılında FK Slutsk

30 Kasım 2017 yılında Kulüpsüz

21 Ocak 2019 yılında Harras Hodoud

5 Kasım 2020 yılında Gaish

4 Eylül 2021 yılında El Mahalla

İbrahim Kone Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahim Kone şuan Ghazl El Mahalla takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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