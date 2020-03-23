İbrahim Kutluay ve Edwina Sponza'ya koronavirüs tepkisi!

Bir dönem kendisine şiddet uyguladığı için uzaklaştırma kararı alan Edwina Sponza, İbrahim Kutluay ile ayrı kalmaya dayanamayıp yeniden barışmıştı. Çift salgın uyarılarına rağmen Bebek'te kalabalık arasında spor yaparken görüntülendi.

UYARILARA RAĞMEN KALABALIK İÇİNDE SPOR YAPTILAR

Sponza ile Kutluay, önceki gün de Bebek'te objektiflere takıldı. Devlet yetkililerinden gelen "Evde kalın" tavsiyesine uymayan ikili, Emirgan'da başlayan yürüyüşlerini Arnavutköy'de sonlandırdı. Havanın güzel olmasını fırsat bilen binlerce umursamaz kişi gibi kendilerini sokağa atan ikili, "En azından siz evinizden çıkmayıp insanlara örnek olun" dedirtti.