İbrahim Laar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Laar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Laar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahim Laar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahim Laar 2 Mart 1997 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahim Laar Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İbrahim Laar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bibiani Gold Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Bibiani Gold Stars FC takımına 16 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. İbrahim Laar'nin Bibiani Gold Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İbrahim Laar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrahim Laar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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İbrahim Laar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahim Laar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Nisan 2019 yılında Naestved BK

27 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

15 Mart 2021 yılında Eleven Wonders

16 Ağustos 2022 yılında Gold Stars FC

İbrahim Laar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahim Laar şuan Bibiani Gold Stars FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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