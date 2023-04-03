İbrahim Madougou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Madougou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Madougou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahim Madougou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahim Madougou 9 Eylül 2003 tarihinde München şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Almanya,Togo uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahim Madougou Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini b2bsportsmanagement yapmaktadır. İbrahim Madougou, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ingolstadt 04 II futbol takımında oynamaktadır. FC Ingolstadt 04 II takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İbrahim Madougou'nin FC Ingolstadt 04 II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İbrahim Madougou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrahim Madougou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Temmuz 2018 yılında FC Bayern U16

1 Temmuz 2019 yılında FC Bayern U17

1 Temmuz 2020 yılında Ingolstadt U19

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

10 Ocak 2023 yılında Ingolstadt II

İbrahim Madougou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahim Madougou şuan FC Ingolstadt 04 II takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SC Arcadia Messestadt München (-2016), FC Bayern München (2016-2020), FC Ingolstadt 04 (2020-2022)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.