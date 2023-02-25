İbrahim Morsli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Morsli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Morsli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahim Morsli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahim Morsli 15 Şubat 2000 tarihinde Tiaret şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahim Morsli Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ASO Chlef futbol takımında oynamaktadır. ASO Chlef takımına 2 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. İbrahim Morsli'nin ASO Chlef ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İbrahim Morsli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrahim Morsli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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İbrahim Morsli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahim Morsli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2021 yılında MC Alger

2 Ağustos 2022 yılında ASO Chlef

30 Haziran 2023 yılında MC Alger

İbrahim Morsli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahim Morsli şuan ASO Chlef takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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