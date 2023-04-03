İbrahim Moteab Al Mansoori kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Moteab Al Mansoori Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Moteab Al Mansoori adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İbrahim Moteab Al Mansoori Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İbrahim Moteab Al Mansoori 8 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İbrahim Moteab Al Mansoori Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Duhail SC Reserves futbol takımında oynamaktadır. Al-Duhail SC Reserves takımına - tarihinde katılmıştır. İbrahim Moteab Al Mansoori'nin Al-Duhail SC Reserves ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İbrahim Moteab Al Mansoori Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İbrahim Moteab Al Mansoori Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İbrahim Moteab Al Mansoori şuan Al-Duhail SC Reserves takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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