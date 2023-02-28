İbrahim Sad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Sad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Sad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahim Sad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahim Sad 7 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahim Sad Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini WSID yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zeleziarne Podbrezova futbol takımında oynamaktadır. FK Zeleziarne Podbrezova takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İbrahim Sad'nin FK Zeleziarne Podbrezova ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İbrahim Sad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrahim Sad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İbrahim Sad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahim Sad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Podbrezova

İbrahim Sad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahim Sad şuan FK Zeleziarne Podbrezova takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.