İbrahim Sadiq kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Sadiq Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İbrahim Sadiq kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İbrahim Sadiq ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İbrahim Sadiq kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Sadiq Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İbrahim Sadiq

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Sadiq adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahim Sadiq Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahim Sadiq 7 Mayıs 2000 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Aslen Gana uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahim Sadiq Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. İbrahim Sadiq, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BK Häcken futbol takımında oynamaktadır. BK Häcken takımına 18 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. İbrahim Sadiq'nin BK Häcken ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

İbrahim Sadiq Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ibrah.sadiq37/

İbrahim Sadiqboyu ve yaşı kaç

İbrahim Sadiq Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İbrahim Sadiq isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İbrahim Sadiq Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahim Sadiq futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Nordsjaelland

18 Şubat 2022 yılında Häcken

İbrahim Sadiq kimdir

İbrahim Sadiq Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahim Sadiq şuan BK Häcken takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Right to Dream Academy

İbrahim Sadiq Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gana U20 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Gana U17 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İbrahim Sadiq nereli

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