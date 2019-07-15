İbrahim Şahin Kimdir, Nerelidir, Kaç yaşındadır, Mesleği nedir

İbrahim Şahin 12 Temmuz 1970'de Rize İkizdere'de doğmuştur. İlk okulu Trabzon Of Darılı köyü ilk okulunda, Orta okulu Of Gülderen Orta okulunda, lise'yi Hayrat Lisesinde okudu. Yüksek okul öğrenimi AÜ AÖF Radyo Televizyon bölümü okumaktadır. Gazeteciliğe ve haberciliğe olan merakından dolayı 2012 yılında bölge gündem haber sitesini ve gazetesini imtiyaz sahibi olarak kurmuştur, İbrahim Şahin 2015 yılından itibaren sarı basın kartlı gazeteci ve aynı zamanda bölge gündem haber sitesi ve gazetesinin imtiyaz sahibidir.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) üyesi ve Avrasya gazeteciler derneği başkan yardımcılığı görevinde bulunan İbrahim Şahin, aynı zamanda İMD ( İnternet Medya Derneği ) yönetim kurulu üyesidir, Şahin, Evli ve dört çocuk babasıdır,