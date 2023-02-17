İbrahim Said kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Said Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Said adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahim Said Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahim Said 15 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Ibrahim Muhammad Said şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahim Said Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İbrahim Said, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Viborg FF futbol takımında oynamaktadır. Viborg FF takımına 5 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. İbrahim Said'nin Viborg FF ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

İbrahim Said Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrahim Said isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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İbrahim Said Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahim Said futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ekim 2020 yılında Viborg FF

İbrahim Said Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahim Said şuan Viborg FF takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İbrahim Said Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Dabo Babes Academy

Nijerya U17 takımında 20 numaralı formasıyla 26 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 3 gol atmıştır.

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