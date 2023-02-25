İbrahim Saidani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Saidani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Saidani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahim Saidani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahim Saidani 9 Mart 1993 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahim Saidani Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İbrahim Saidani, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RC Arbaa futbol takımında oynamaktadır. RC Arbaa takımına - tarihinde katılmıştır. İbrahim Saidani'nin RC Arbaa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İbrahim Saidani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrahim Saidani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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İbrahim Saidani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahim Saidani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahim Saidani şuan RC Arbaa takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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