İbrahim Sanah Mohammed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Sanah Mohammed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Sanah Mohammed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahim Sanah Mohammed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahim Sanah Mohammed 5 Haziran 1999 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahim Sanah Mohammed Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tamale City FC futbol takımında oynamaktadır. Tamale City FC takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. İbrahim Sanah Mohammed'nin Tamale City FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İbrahim Sanah Mohammed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrahim Sanah Mohammed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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İbrahim Sanah Mohammed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahim Sanah Mohammed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2022 yılında Tamale City

İbrahim Sanah Mohammed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahim Sanah Mohammed şuan Tamale City FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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