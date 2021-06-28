Magazin gündemine bomba gibi düşen bir iddia atıldı. İbrahim Selim'in geçtiğimiz nisan ayında programına konuk ettiği Selin Şekerci ile aşk yaşadığı söyleniyor. Merak edilen İbrahim Selim - Selin Şekerci aşk mı yaşıyor, sevgili mi? İbrahim Selim ve Selin Şekerci birlikte mi? soruların yanıtını haberimizden bulabilirsiniz...

İBRAHİM SELİM - SELİN ŞEKERCİ AŞK MI YAŞIYOR, SEVGİLİ Mİ? İBRAHİM SELİM VE SELİN ŞEKERCİ BİRLİKTE Mİ?

Blu Tv ekranlarında yayınlanan Yeşilçam dizisinde rol alan 32 yaşındaki oyuncu Selin Şekerci geçtiğimiz nisan ayında 42 yaşındaki İbrahim Selim'in 'İbrahim Selim ile Bu Gece' adlı programına konuk olmuştu

Samimi açıklamalarıyla dikkat çeken ünlü oyuncu ile İbrahim Selim'in yakınlığı dikkatlerden kaçmamıştı.

Magazin D'de yer alan habere göre çiftin aşklarını yakın çevreleri ile paylaştıkları ve şimdilik magazin gündeminden uzak oldukları iddia edildi.

Ünlü çiftin birlikteliklerini ne zaman duyuracakları ise merak konusu oldu.

SELİN ŞEKERCİ KİMDİR?

Selin Şekerci, 1 Haziran 1988 tarihinde İzmir, Karşıyaka’da doğmuştur. Babası Arap, annesi Azeri asıllıdır. Annesi ve babası o 5 yaşındayken boşanmıştır. 8 yaşına kadar bale eğitimi aldı. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okudu. Annesinin ısrarı ve yardımları ile tiyatro kursuna gitti. Önce İzmir’de özel bir tiyatroda çocuk oyunlarında oynadı.

Selin Şekerci Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

İBRAHİM SELİM KİMDİR?

5 Ekim 1979, Ankara'da doğan İbrahim Selim Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Aslen Artvin Arhavili olan oyuncu İbrahim Selim, 3 yıl Biyoloji okuduktan sonra konservatuvara geçmiş ve Hacettepe Devlet Konservatuvarında eğitimini tamamlamıştır. Oyunculuk kariyeri mezun olduktan sonra yine Ankara'da TRT kanalında yayınlanan günlük dizilerle başlayan İbrahim Selim, sonrasında İstanbul'a gelerek tiyatro oyunculuğu yapmaya başlamıştır. Oyunculuğun yanı sıra seslendirme sanatçısı olarak da görev yapmıştır. Ekranlara 2005 yılında Ne Seninle Ne Sensiz dizisinde Mustafa karakterini oynayarak geldi.