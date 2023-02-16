İbrahim Sirin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Sirin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Sirin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahim Sirin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahim Sirin 22 Aralık 1996 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da İbrahim Şirin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahim Sirin Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İbrahim Sirin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bergama Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Bergama Belediyespor takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. İbrahim Sirin'nin Bergama Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İbrahim Sirin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrahim Sirin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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İbrahim Sirin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahim Sirin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Bucaspor

31 Ağu 2018 yılında Şanlıurfaspor

31 Ocak 2019 yılında Bucaspor

16 Temmuz 2019 yılında Uşak Spor

7 Eylül 2022 yılında Menemen FK

8 Eylül 2022 yılında Bergama Bld

30 Haziran 2023 yılında Menemen FK

İbrahim Sirin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahim Sirin şuan Bergama Belediyespor takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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