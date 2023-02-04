İbrahim Sissoko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Sissoko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İbrahim Sissoko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İbrahim Sissoko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İbrahim Sissoko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Sissoko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İbrahim Sissoko

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Sissoko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahim Sissoko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahim Sissoko 27 Kasım 1995 tarihinde Créteil şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen Mali,Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahim Sissoko Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Cover yapmaktadır. İbrahim Sissoko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sochaux-Montbéliard futbol takımında oynamaktadır. FC Sochaux-Montbéliard takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İbrahim Sissoko'nin FC Sochaux-Montbéliard ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

İbrahim Sissoko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ibraa.sissoko17/

İbrahim Sissokoboyu ve yaşı kaç

İbrahim Sissoko Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İbrahim Sissoko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İbrahim Sissoko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahim Sissoko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ocak 2017 yılında SAS Epinal

1 Temmuz 2017 yılında AS Béziers

1 Temmuz 2018 yılında FC Lorient

2 Temmuz 2018 yılında AS Béziers

31 Aralık 2018 yılında FC Lorient

1 Temmuz 2019 yılında Chamois Niort

1 Temmuz 2022 yılında FC Sochaux

İbrahim Sissoko kimdir

İbrahim Sissoko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahim Sissoko şuan FC Sochaux-Montbéliard takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Entente SSG (2008-2014)

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İbrahim Sissoko nereli

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