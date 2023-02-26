İbrahim Sulley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Sulley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Sulley adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahim Sulley Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahim Sulley 6 Temmuz 2001 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Ibrahim Sulley Dua şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahim Sulley Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MK Sports&Management yapmaktadır. İbrahim Sulley, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Accra Great Olympics futbol takımında oynamaktadır. Accra Great Olympics takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İbrahim Sulley'nin Accra Great Olympics ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İbrahim Sulley Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrahim Sulley isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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İbrahim Sulley Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahim Sulley futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2019 yılında Great Olympics

10 Eylül 2020 yılında KF Tirana

1 Temmuz 2021 yılında Great Olympics

İbrahim Sulley Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahim Sulley şuan Accra Great Olympics takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İbrahim Sulley Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rising Stars Academy

Gana U20 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Gana U17 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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