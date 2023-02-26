İbrahim Suraj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Suraj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Suraj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahim Suraj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahim Suraj 4 Temmuz 1989 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahim Suraj Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

King Faisal FC futbol takımında oynamaktadır. King Faisal FC takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. İbrahim Suraj'nin King Faisal FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İbrahim Suraj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrahim Suraj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İbrahim Suraj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahim Suraj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Elmina Sharks

1 Ağustos 2022 yılında King Faisal

İbrahim Suraj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahim Suraj şuan King Faisal FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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