İbrahim Tanko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Tanko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İbrahim Tanko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İbrahim Tanko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İbrahim Tanko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Tanko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Tanko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahim Tanko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahim Tanko 30 Nisan 1999 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Ibrahim Tanko şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahim Tanko Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Arthurlegacy Sports M.L. yapmaktadır. İbrahim Tanko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Javor-Matis Ivanjica futbol takımında oynamaktadır. FK Javor-Matis Ivanjica takımına 2 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. İbrahim Tanko'nin FK Javor-Matis Ivanjica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İbrahim Tankoboyu ve yaşı kaç

İbrahim Tanko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrahim Tanko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

İbrahim Tanko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahim Tanko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ocak 2016 yılında WAFA SC

21 Mayıs 2017 yılında Tudu Mighty Jet

21 Ağu 2017 yılında Kızılyıldız U19

1 Ağu 2018 yılında Kızılyıldız II

31 Ağu 2018 yılında FK Bezanija

30 Haziran 2019 yılında Kızılyıldız II

1 Temmuz 2019 yılında Mladost

2 Temmuz 2020 yılında Javor-Matis

İbrahim Tanko kimdir

İbrahim Tanko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahim Tanko şuan FK Javor-Matis Ivanjica takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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İbrahim Tanko nereli

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