Türk müzik tarihinin en sevilen seslerinden 68 yaşındaki İbrahim Tatlıses, 9 yıl sonra İbo show ile ekranlara geri döndü. Ekranlara dönmesiyle Tatlıses'in uğradığı silahlı saldırıyı akıllara getirirken İbrahim Tatlıses felç mi, hasta mı? sorularının araştırılmasına sebep oldu.

İbrahim Tatlıses felç mi, hasta mı?

2011 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucunda ağır yaralanan günlerce yoğun bakımda yaşama savaşı veren İbrahim Tatlıses, sağlığına kavuştu. Sağlığına kavuştu kavuşmasına ancak Tatlıses kafasına isabet eden kurşun nedeniyle kısmı bir felç yaşadı. Sol tarafından felç yaşayan Tatlıses defalarca ameliyata girdi. Her girdiği ameliyatta daha iyi bir duruma gelen Tatlıses, geçtiğimiz günlerde İbo Show'un yeniden ekranlara geleceğini müjdesini vermiş ve sesimde felç yok demişti.

"Sesimde felç yok"

Tatlıses ayrıca, "Bu müjdeyi de vereyim. 'İbo Show' yakında başlayabilir. Millet çok istiyor, 'otursan yeter' diyorlar. Ben de bunan inandım. Oturmayacağım, şarkı da söyleyeceğim. Çünkü felç sadece elime-ayağıma geldi, sesimde felç yok" ifadelerini kullandı.

İbrahim Tatlıses silahlı saldırısı olayı nasıl yaşandı?

2011 yılında Maslak'ta Beyaz TV’de yayınlanan “İbo Show” programının çekimlerine katıldıktan sonra çıkış esnasında siyah bir otomobilde bulunan beş kişinin silahlı saldırısına uğradı. Uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Başına isabet eden kurşunla yaralanan Tatlıses, apar topar önce Özel Levent Hastanesi’ne kaldırıldı. Tatlıses, buradan da Maslak Acıbadem Hastanesi’ne sevk edildi. Tatlıses, Maslak Acıbadem Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesine alındı.

Tatlıses'in neden vuruldu, kim vurdu?

İbrahim Tatlıses'e saldırı davasının tutuklu sanığı Yunus Ayık mahkemede daha evvelce verilen ifadeyi değiştirdi.

İbrahim Tatlıses'e saldırı davasının tutuklu sanığı Yunus Ayık, ''Bu işi Abdullah Uçmak'a yardım etmek amacıyla yaptım. Kimsenin yaralanacağını da bilmiyordum, zira yalnızca Uçmak'ın parasını alamadığı birisini korkutmak hedefiyle kurşun sıkılacağını zannediyordum'' dedi.

Özel yetki sahibi İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ek savunma yapan Ayık, hadise gecesi vasıtada şoförlük yaptığını belirterek, ''Ben bu işi Abdullah Uçmak'a yardım etmek amacıyla yaptım. Bu iş karşılığında kimseden para almadım. Kimsenin yaralanacağını da bilmiyordum, zira yalnızca Uçmak'ın parasını alamadığı birisini korkutmak hedefiyle kurşun sıkılacağını zannediyordum'' ifadelerini kullandı.

''Eğer öldürmek hedefiyle hareket etseydik, biraz daha bekleyip, önünü keserek ateş ederdik. İstemeden de olsa Tatlıses'in yaralanmasına namacıyla oldum'' diyen Ayık, hadiseda Tatlıses'in vurulacağını bilmediğini öne sürerek, sanıklardan Ersin Altun'un hadiseda 3 kez tetiğe bastığını söyledi.

Ayık, bu eylemin Tatlıses'i öldürmek hedefli yapılmadığını, korkutmak hedefiyle düzenlendiğini iddia ederek, vakanın sonrasında Altun'un Balıkesir'e, kendisinin de daha sonra Altun'un yanına gittiğini anlattı.

Sanık Ayık ifadesini değiştirdi

Ayık'a soru sormak amacıyla söz alan sanık Abdullah Uçmak, ''Ayık'ın ifadeleri birbiriyle çelişiyor. Hangisi doğru?'' diye sordu. Bunun üstüne Ayık, ''Buradaki ifadelerim doğrudur. Daha evvelce poliste, savcılıkta ve hakimlikte verilenm ifadelerimin yalnızca bazıları doğrudur. Doğru olmayan ifadelerimi burada değiştirdim'' yanıtını verdi.

Tutuklu sanık Ersin Altun da Ayık'a, ''Olayda araba kullanıyordun, 3 kez tetiğe bastığımı nereden biliyorsun?'' diye sordu. Ayık da ''3 kere süratli süratli ses duydum. Öyle anladım'' dedi.

Yunus Ayık'ın ek savunmasının sonrasında 3'ü polis 14 tanığın ifadesi alınan duruşma yarına ertelendi.

Tatlıses'i vuran kişi yakalandı!

Türkücü İbrahim Tatlıses’e silahlı saldırıyla ilgili ‘eski hasmı’ Abdullah Uçmak gözaltına alındı. 7 yıl önce Tatlıses’e suikast hazırladığı iddiasıyla tutuklanan ve hakkında verilen 11 yıl hapis cezası nedeniyle konulduğu cezaevinden 6 ay önce çıkan Uçmak, saldırıdan 66 saat sonra polisin 42 ayrı adrese düzenlediği operasyonda 13 adamıyla birlikte yakalandı. Uçmak’ın, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edildi.