İbrahim Tatlıses, ilk kez kızını paylaşmıştı! Kızını sevdiğini anlattı ancak, Gülşen Tatlıses'in sosyal medyaya yazdığı yazı yürek parçaladı! İbrahim Tatlıses, yıllar sonra sır gibi sakladığı kızı Gülşen Tatlıses'i sosyal medya hesabında paylaştı. Tatlıses, kızına olan sevgisini dile getirdi ancak, Gülşen Tatlı'nın sosyal medya hesabında yazdığı yazı yürekleri darmadağın etti.

1 9 İbrahim Tatlıses, farklı evliliklerinden dünyaya gelen çocuklarıyla son zamanlarda yakından ilgileniyor.