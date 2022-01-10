İbrahim Tatlıses "Kanınızı içsem doymam" diyerek o kişilere tehditler savurdu!

İbrahim Tatlıses'in eski çalışanları müdür Fulya Akbay ve Özlem P. şirket hesabından kiralık araç tahsis ederek, eşini ve bebek bakıcısını şirkette çalışır gösterdi. Haksız kazanç elde eden çalışanlarından şikayetçi olan Tatlıses'in uğradığı zarar görünce Akbay'a "K..peler, şerefsizler, şimdi sizlerin kanını içsem ayran diye doyamam" diye tehdit mesajı attığı ileri sürüldü.

BİNLERCE LİRA PARA DOLANDIRDI

Raporda, Akbay'ın başka şahıslara ödeme yapmış gibi gösterip kestiği makbuzlarla hesabına 20 bin dolar geçirdiği aktarılırken, Akbay'ın bebeğin bakıcısı Emine Ö.'yü de şirkette 21 ay sigortalı gösterip 57 bin lira zarara uğrattığı ve şirket üzerinden kendisine tahsis ettiği kiralık araç için de 28 bin lira ödediği tespit edildi.

EŞİNİ ÇALIŞIYORMUŞ GİBİ GÖSTERMİŞ

Sabah'ın haberine göre; raporda, başka bir çalışan Özlem P.'nin üçüncü şahıslara ödeme yapılmış gibi kestiği makbuzlarla hesabına yaklaşık 192 bin lira geçirdiği ve eşi Ayhan P.'yi 13 ay boyunca şirkette çalışmış gibi göstererek SSK işlemleriyle birlikte şirketi 45 bin lira zarara uğrattığı yer aldı.

7 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

Hazırlanan raporun ardından harekete geçen Tatlıses, suç duyurusunda bulundu. Dilekçede Özlem P. ve Fulya Akbay'ın resmi belgede sahtecilik suçu işlediğini, görevlerini kötüye kullandıklarını ve böylece şirketi dolandırdığını kaydedildi. Akbay hakkında 'Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçundan dava açıldı. 1 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adlî para cezası istenen Akbay, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

TEHDİT İDDİASI

Soruşturma devam ederken Akbay, İbrahim Tatlıses'in kendisine attığı mesajlardan sonra savcılığa koştu. Tatlıses'in kendisine Whatsapp üzerinden, "K..peler, şerefsizler, şimdi sizlerin kanını içsem ayran diye doyamam" diye mesaj attığını söyleyen Akbay'ın şikayeti üzerine Tatlıses hakkında hakaret ve tehdit suçlarından dava açıldı.