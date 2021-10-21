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  3. İbrahim Tatlıses kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile el ele poz verdi!

İbrahim Tatlıses kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile el ele poz verdi!

İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabında sevgilisi Gülçin Karakaya ile evinin bahçelerinde çekilmiş el ele pozlarını paylaştı.

İbrahim Tatlıses kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile el ele poz verdi!

Hafta sonu her cumartesi günü Star Tv'de izleyicinin karşısına çıkan İbrahim Tatlıses, sezon finalinin keyfini sürdürmeye devam ediyor. Son olarak kızı Dilan Çıtak ile konuk oldukları program ile gündeme gelen Tatlıses, bu defa kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi ile el ele poz vererek, sosyal medyanın gündemine oturdu. Çiftin paylaşımı çok sayıda tepki aldı.

İbrahim Tatlıses kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile el ele poz verdi!

"BİZİMKİ DE LEBİ ORMAN"

Tatlıses, sevgilisi Gülçin Karakaya (24) ile sosyal medya hesabında el ele pozunu paylaştı. İmparator'un evinde çekilmiş fotoğrafta çift, el ele tutuşup kameraya arkalarını döndü. Tatlıses bu kareyi, "Deniz kenarında bazı evler vardır ya lebi derya, bizimki de lebi orman" notu ile paylaştı.

İbrahim Tatlıses kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile el ele poz verdi!

TAKİPÇİLERİ ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTTU

İbrahim Tatlıses'in sevgilisi ile fotoğrafı sonrası takipçileri, kinayeli paylaşımlarda bulunarak, Tatlıses ve sevgilisini eleştirdi.

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