İbrahim Tatlıses lahmacun polemiğine girdi! Fiyatı fazla bulanlara sitem etti: "10 liraya lahmacun mu olur?"

Yaz aylarının gözde yeri olan Bodrum'da, bazı işletmelerde uygulanan yüksek fiyatlar dikkat çekiyor. Bodrum'da lüks plajlarda lahmacunun 100 ile 150 TL gibi fiyatlarla satılması gündem olmayı sürdürüyor.

"BAYİLERE DE GÖNDERMEM"

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, lahmacunun tanesinin 15 TL'ye satılmasını çok bulanlara sosyal medya hesabı üzerinden isyan etti. Fiyatların normalinin bu olduğunu belirten Tatlıses, "10 liraya lahmacun mu olur. Bayiler de satmazsa bayilere de lahmacun göndermem" dedi.

"BU NASIL PAZAR?"

Lahmacun'un Bodrum'da 15 TL'ye satıldığını belirten Tatlıses, "Yiyene de, yemeyene de teşekkürler. Bayiler satmazsa bayilere de lahmacun göndermeyeceğim. Durum budur ve bundan ibarettir. 10 TL'ye lahmacun mu olur? Bu nasıl çarşı, bu nasıl pazar?" ifadelerini kullanarak sitem etti.