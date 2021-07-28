Yağmur Tayhan'ı öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı: "Defalarca bıçakladım, çuvala koyup duvarın yanına bıraktım"Hırsızlık yaparken pencerede mahsur kaldı! Girdiği evden yardım istediBreaking Bad dizisinin Saul Goodman'ı Bob Odenkirk'ten kötü haber! Sette fenalaştı!TFF Başkanı Nihat Özdemir, Olağan Genel Kurul toplantısında açıklamada bulunuyorShow Tv yeni Ana Haber sunucusu Dilara Gönder kimdir? Dilara Gönder nereli ve kaç yaşında?Justin Bieber geleneği bozmadı! Derin yırtmacı olan Hailey Baldwin'in frikik vermemesi için çabaladı!Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu Galatasaray'a sitem etti!Böyle sorumsuzluk görülmedi! Dondurma sırasında çocuğunu unuttu!Show Ana Haber'e yeni transfer! Ece Üner'in yerine gelecek isim belli olduSinan Akçıl'ın eski aşkı cinsel ilişki itirafıyla gündeme bomba gibi düştü! Rumen Şarkıcı Otilia Bruma'dan çok konuşulacak sözler!
İstanbul31 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. İbrahim Tatlıses lahmacun polemiğine girdi! Fiyatı fazla bulanlara sitem etti: "10 liraya lahmacun mu olur?"

İbrahim Tatlıses lahmacun polemiğine girdi! Fiyatı fazla bulanlara sitem etti: "10 liraya lahmacun mu olur?"

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, son günlerde tartışma konusu olan lahmacun hakkında açıklamada bulunarak fiyatı fazla bulan kişilere isyan etti.

İbrahim Tatlıses lahmacun polemiğine girdi! Fiyatı fazla bulanlara sitem etti: "10 liraya lahmacun mu olur?"

Yaz aylarının gözde yeri olan Bodrum'da, bazı işletmelerde uygulanan yüksek fiyatlar dikkat çekiyor. Bodrum'da lüks plajlarda lahmacunun 100 ile 150 TL gibi fiyatlarla satılması gündem olmayı sürdürüyor. 

"BAYİLERE DE GÖNDERMEM"

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, lahmacunun tanesinin 15 TL'ye satılmasını çok bulanlara sosyal medya hesabı üzerinden isyan etti. Fiyatların normalinin bu olduğunu belirten Tatlıses, "10 liraya lahmacun mu olur. Bayiler de satmazsa bayilere de lahmacun göndermem" dedi.

İbrahim Tatlıses lahmacun polemiğine girdi! Fiyatı fazla bulanlara sitem etti: 10 liraya lahmacun mu olur?

"BU NASIL PAZAR?"

Lahmacun'un Bodrum'da 15 TL'ye satıldığını belirten Tatlıses, "Yiyene de, yemeyene de teşekkürler. Bayiler satmazsa bayilere de lahmacun göndermeyeceğim. Durum budur ve bundan ibarettir. 10 TL'ye lahmacun mu olur? Bu nasıl çarşı, bu nasıl pazar?" ifadelerini kullanarak sitem etti. 

İbrahim Tatlıses lahmacun polemiğine girdi! Fiyatı fazla bulanlara sitem etti: 10 liraya lahmacun mu olur?İbrahim Tatlıses lahmacun polemiğine girdi! Fiyatı fazla bulanlara sitem etti: 10 liraya lahmacun mu olur?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT