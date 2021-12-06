İbrahim Tatlıses'e verilen ödül sert eleştirilere sebep oldu! "Bu mu sizin yaşam boyu onurdan anladığınız?"

Türkiye'nin en prestijli ödül törenlerinden biri olan 47. Altın Kelebek Ödülleri töreni görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Cem Davran ve Çağla Şıkel'in sunuculuğunu yaptığı gecede 'Yaşam Boyu Onu Ödülü' İbrahim Tatlıses'e verildi.

Bunun üzerine bu ödüle layık olmadığını savunan Avukat Özge Üstün Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda ödülün Tatlıses'e verilmesini eleştirdi.

SOSYAL MEDYA ÇALKALANDI

İbrahim Tatlıses'in bu zamana kadar çıkan, hayatında olan kadınlara uyguladığı şiddet haberlerini toplayarak paylaşan Üstün, "Bu mu sizin yaşam boyu onurdan anladığınız?" notunu ekledi.

Birçok Twitter kullanıcısı da Üstün'le aynı fikirde olduğunu belirten yorumlarda bulundu.