İbrahim Tatlıses'e 'yaşam boyu onur ödülü" veren Pantene, vatandaşı çileden çıkarak açıklama yaptı! "kadın hakları konusundaki duruşu net"
İbrahim Tatlıses'e 'yaşam boyu onur ödülü" veren Pantene, vatandaşı çileden çıkarak açıklama yaptı! "kadın hakları konusundaki duruşu net"
Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde, ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in 'yaşam boyu onu ödülü'ne layık görülmesi sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı. Ödüle ilişkin ilk açıklama Pantene ailesinden geldi.