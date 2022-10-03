İbrahim Tatlıses'in acı günü! Sosyal medyadan duyurdu: "Gözümün nuru Halil'im, mekânın cennet olsun"

Geçtiğimiz günlerde trafik kazası geçiren ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından acı bir paylaşım yaptı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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İbrahim Tatlıses'in acı günü! Sosyal medyadan duyurdu: "Gözümün nuru Halil'im, mekânın cennet olsun"

Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazasıyla ölümden dönen ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İbrahim Tatlıses'in acı günü! Sosyal medyadan duyurdu: Gözümün nuru Halil'im, mekânın cennet olsun

"İYİ BİR AİLE REİSİYDİN HALİL'İM"

Tatlıses, amcasının oğlu Halil Tatlı'nın hayatını kaybettiğini duyurdu. Tatlıses sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," Sevgili amcamın oğlu Halil Tatlı, Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ailemizin ve sevenlerinin başı sağ olsun. Gözümün nuru Halil'im, mekânın cennet olsun. İyi bir aile reisiydin Halil'im!" ifadelerini kullandı.

İbrahim Tatlıses'in acı günü! Sosyal medyadan duyurdu: Gözümün nuru Halil'im, mekânın cennet olsun

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Halil Tatlı'nın cenazesi yaşadığı Hollanda'dan getirilecek. Tatlı için yarın öğle namazına müteakiben Yusuf Paşa Camisi'nden cenaze namazı kılınacak. Tatlı, Bediüzzaman Aile Mezarlığına defnedilecek.

İbrahim Tatlıses'in acı günü! Sosyal medyadan duyurdu: Gözümün nuru Halil'im, mekânın cennet olsun

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