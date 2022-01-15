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  3. İbrahim Tatlıses'in en zor günü! Oğlu Ahmet Tatlıses, yaşam mücadelesi veriyor!

İbrahim Tatlıses'in en zor günü! Oğlu Ahmet Tatlıses, yaşam mücadelesi veriyor!

İbrahim Tatlıses'in en büyük oğlu olan Ahmet Tatlı'nın, beyin ameliyatına girdiği öğrenildi.

İbrahim Tatlıses'in en zor günü! Oğlu Ahmet Tatlıses, yaşam mücadelesi veriyor! 117

İbrahim Tatlıses'in, çok bilinmese de İdo'dan büyük Ahmet Tatlı adında bir oğlu bulunmaktadır.