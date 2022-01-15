İbrahim Tatlıses'in en zor günü! Oğlu Ahmet Tatlıses, yaşam mücadelesi veriyor! İbrahim Tatlıses'in en büyük oğlu olan Ahmet Tatlı'nın, beyin ameliyatına girdiği öğrenildi.

1 7 İbrahim Tatlıses'in, çok bilinmese de İdo'dan büyük Ahmet Tatlı adında bir oğlu bulunmaktadır.