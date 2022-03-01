İmparator İbrahim Tatlıses'in son paylaşımı magazin gündeminde çok ses getirdi. Çocuklarının ismini sıraladığı paylaşımında Ahmet Tatlı'yı anmaması dikkat çekerken, kızı Gülşen merak konusu oldu. Peki, İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen Tatlıses kimdir, kimden? Nereli, kaç yaşında? İşte, Gülşen Tatlıses'in biyografisi...

İBRAHİM TATLISES'İN KIZI GÜLŞEN TATLISES KİMDİR, KİMDEN? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? İŞTE, GÜLŞEN TATLISES'İN BİYOGRAFİSİ...

İbrahim Tatlıses'in 5 kızı var. Farklı evliliklerden doğan kızlarının isimleri ise Gülden Tatlı, Gülşen Tatlı, Melek Zübeyde Tatlı, Dilan Çıtak ve Elif Ada Tatlı.

Gülden Tatlı ve Gülşen Tatlı, İbrahim Tatlıses'in ilk eşi olan Adalet Tatlıses'ten dünyaya geldi. Kızı Gülşen'i sosyal medya hesabında paylaşan Tatlıses fotoğrafın üzerine 'Bu Benim Gülşen'im kimseyle kavga etmez. Bir de Gülden'im var babası hem duasındadır. Artı bir de Melek'im var o da babasını doktoruyla ilaçlarıyla uğraşır. Bir de Elim'im var ki sormayın. Nasılsın Babam süperim kızım ben de süperim baban diyip bitiriyor beni. Bir de Dilan var ki keşke erkek olsaydı, İdo'daki edep ve saygı da herkese örnek olacak boyuttadır. Bunların duası bana yeter de artar bile Allah bunları bana çok görmesin.' yazdı.

Gülşen Tatlı hakkın biyografi bilgilerine ulaşılamamaktadır. Sosyal medya hesabı kullanan Tatlı'nın biyografisinde "Hayatımı yazsam roman olurdu..." yazısı dikkat çekti.