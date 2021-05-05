İbrahim Tatlıses'in konserine çıkmıştı! Küçük İbo'dan yıllar sonra gelen Hülya Avşar itirafı!

Şanlıurfa doğumlu, 12 yaşındayken İbrahim Tatlıses'in konserinde sahneye çıkmasıyla akıllara kazınan Küçük İbo lakaplı İbrahim Küçük, Sözcü HaftaSonu’na konuştu. Küçük İbo'dan yıllar sonra samimi açıklamalar geldi.

37 yaşındaki şarkıcı Küçük, hafif geçirdiği koronavirüs sonrası kafa toplamak için Marmaris'e gitti. Selimiye de yaşama kararı alan ve yakın zamanda dünya evine girmeyi planladığını dile getiren Küçük, Hülya Avşar'ın kucağına oturması ve sonrası hakkında açıklamalarda bulundu.

"ÇOK AKILLI BİR KADIN”

1988 senesinde bir televizyon kanalında Hülya Avşar'ın kucağına oturmasıyla kanalın kapatıldığını ifade eden Küçük İbo adının 'kanal kapatan sanatçıya' çıktığını belirtti. Avşar'ın çok akıllı bir kadın olduğunu söyleyen Küçük İbo, kendisini çok takdir ettiğini dile getirdi.

Hülya Avşar'ın programına çıkan ve ünlenen Küçük İbo "Çocuğu gibi kucağına oturdum" diyerek "Çok programlara çıktım ve güzel anlar yaşadım." ifadelerini kullandı.