İbrahim Tatlıses'in 'leb-i orman' paylaşımındaki kadın Gülçin Karakaya değilmiş! İmparatorun yeni aşkı kim?

İmparator İbrahim Tatlıses ile Gülçin Karakaya cephesinde bomba bir gelişme yaşandı. İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından bir kadın ile el ele çekilmiş pozunu paylaşarak "Deniz kenarında bazı evler vardır; ya leb-i derya, bizimki de leb-i orman" notunu da eklemişti.

AYRILDIKLARI İDDİA EDİLİYOR

Herkes Tatlıses'in yanındaki kişinin Gülçin Karakaya olduğunu zannederken işi aslı bambaşka çıktı. Snob Magazin'in haberine göre, İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan sessiz sedasız ayrıldı. Tatlıses, kısa süre içerisinde ismini sır gibi sakladığı biriyle yeni bir aşka yelken açtı.

Gülçin Karakaya'nın İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in düğününe katılmaması da iddiaları güçlendirirken ayrıca Karakaya, Tatlıses ile çekilmiş fotoğraflarını da Instagram'dan kaldırdı. İkilinin fikir ayrılıkları yaşadığı konuşuluyor.

"BİZİMKİ GÖNÜL EVLİLİĞİ"

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Gülçin Karakaya ile 1.5 yıl önce aşk yaşamaya başlamıştı. "Resmi nikah yok, bizimki gönül evliliği" diyen Tatlıses'in sevgilisinden ayrılması şaşkınlık yarattı.

İbrahim Tatlıses ve Gülçin Karakaya'nın ayrılık sonrası ne diyeceği merak konusu oldu.