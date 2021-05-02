İbrahim Tatlıses'ten bomba açıklama! Gülçin Karakaya ile evlendiğini söyledi!

İmparator Tatlıses, Star TV ekranlarında yayınlanan, sunuculuğunu üstlendiği İbo Show'da bomba açıklama yaptı. 69 yaşındaki Tatlıses kendisinden 43 yaş küçük, daha önce 'asistanım' dediği Gülçin Karakaya ile evlendiğini söyledi.

"BEN EVLİYİM KARDEŞİM"

İbo Show'a konuk olan şarkıcı Ebru Yaşar'ın İmparator Tatlıses'e "Sen nikahlanmışsın" sözleri üzerine 5. kez evlilik yaptığını açıklayan Tatlıses, "Mutluyum, ben evliyim kardeşim, Gülçin bana çok iyi bakıyor. Ben bu saatten sonra kimseye hesap verecek durumda değilim" ifadelerini kullandı.

"MANEVİ AÇIDAN NE DURUMDA DEMEDİLER ŞİMDİ GÜLÇİN KİM DİYORLAR"

İbrahim Tatlıses, Gülçin Karakaya ile aşk yaşadığı iddiaları hakkında, "Bana keleş sıkıldı, hiçbir zaman ‘Şu anda ne yapıyor, manevi açıdan ne durumda?' demediler. Şimdi 'Gülçin kimdir?' diyorlar. Gülçin yardımcımdır. Sağ kolum çalışıyor, sol kolum çalışmıyor. Gülçin de sol kolum, var mı ötesi? Etmedikleri laf kalmadı. Onun da bir ailesi var, laf söylenmesi hoş değil." demişti.

İbrahim Tatlıses daha önce Adalet Durak, Perihan Savaş, Derya Tuna ve Ayşegül Yıldız ile nikah masasına oturmuştu.

GÜLÇİN KARAKAYA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?

İmparator Tatlıses ve Gülçin Karakaya hakkındaki aşk iddiaları son zamanlarda en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Birçok ilgili Gülçin Kaya'nın kim olduğunu ve kaç yaşında olduğunu merak etmeye başladı.

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Gülçin Karakaya kimdir? Kaç yaşında? Mesleği ne?