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İbrahim Tatlıses’ten Vali Erin’e ziyaret

AK Parti'nin Şanlıurfa mitingine katılmak üzere dün kentte gelen İbrahim Tatlıses, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

İbrahim Tatlıses’ten Vali Erin’e ziyaret

Sanatçı İbrahim Tatlıses, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i ziyaret etti.

AK Parti'nin Şanlıurfa mitingine katılmak üzere dün kentte gelen İbrahim Tatlıses, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Erin, Tatlıses'e Göbeklitepe tablosu hediye etti. Memleketinde bulunmanın mutluluğunu yaşadığını aktaran Tatlıses, kendisini kabul eden Vali Erin'e teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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