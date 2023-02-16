İbrahim Topaloglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Topaloglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İbrahim Topaloglu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İbrahim Topaloglu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İbrahim Topaloglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Topaloglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Topaloglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahim Topaloglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahim Topaloglu 5 Ocak 2001 tarihinde Rize şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da İbrahim Topaloğlu şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahim Topaloglu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İbrahim Topaloglu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nevşehir Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. Nevşehir Belediye Spor takımına 2 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. İbrahim Topaloglu'nin Nevşehir Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İbrahim Topalogluboyu ve yaşı kaç

İbrahim Topaloglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrahim Topaloglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

İbrahim Topaloglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahim Topaloglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Pazarspor

12 Ocak 2022 yılında Fethiyespor

2 Eylül 2022 yılında Nevşehir Bld

İbrahim Topaloglu kimdir

İbrahim Topaloglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahim Topaloglu şuan Nevşehir Belediye Spor takımında oynamakta ve 53 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İbrahim Topaloglu nereli

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