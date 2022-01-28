Aslen Sivas'lı olan eski milli futbolcu İbrahim Toraman futbol hayatına Sivas DSİ Spor'da başladı. Kariyerinin zirvesini şüphesiz ki Beşiktaş kulübü ile yaşayan futbolcunun biyografisi hep merak edilmiştir. Peki, İbrahim Toraman Kimdir? Nereli, kaç yaşında? İbrahim Toraman Biyografisi...

İbrahim Toraman Kimdir? Nereli, kaç yaşında? İbrahim Toraman Biyografisi...

İbrahim Toraman aslen Sivas'lıdır. 20 Kasım 1981 yılında doğan eski milli futbolcu Toraman defans oyuncusu olarak futbol hayatını devam ettirmiştir. Üç kardeşi vardır.

Spor Kulüpleri kariyeri

İbrahim Toraman Sivas DSİ Spor'da futbola başladı ve 6 yıl amatör olarak oynadı. Burada oynarken amatör takımlar bazında Gaziantepspor kulübünün dikkatini çekti ve 7 yıl boyunca Gaziantep'te kaldı.

İbrahim Toraman, 2004-2005 sezonunda Beşiktaş’la 3 yıllık sözleşmeye imza atarak ligde 25 maç 1 gol, Kupa'da 1 maç ve UEFA Kupası'nda ise 2 maç performansı ile oynadı.

2005-06 sezonunda ise ilk maçına Erciyesspor karşısında ligin ilk haftasında çıktı. İlk golünü ise Diyarbakırspor'a attı. Sezon boyunca 16 lig maçında 3 gol ile ağları havalandırdı. UEFA'da ise 6 maç 2 gol performansı gösterdi.

2006-07 sezonda 31 maça çıkıp 1 gol attı. UEFA Kupası'nda ise 4 maç, Kupa'da ise yine şampiyon olan takımda 7 maça çıktı. Sezon başında ise takımıyla Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. 2007-08 sezonunda 31 lig maçında 4 gol attı. Kupa'da 4, Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 maça çıktı.

2009-10 sezonunda 21 lig maçı 1 gol, 3 kupa ve 2 Şampiyonlar Ligi maçına çıkmıştır. 2011-12 sezonunda ligde ilk maçına Eskişehirspor maçında çıkan Toraman, sağ bek mevkiinde görev yapmıştır. İlk golünü ise 26 Şubat 2012 günü deplasmanda derbi maçında Galatasaray'a atmıştır. O sezon Süper Lig'in normal sezonunda 17 maç 1 gol ve 1 asist performansının yanı sıra Kupa'da 1, UEFA Avrupa Ligi'nde Atletico Madrid'e elenen takımda ise 6 maça çıkmıştır bunun yanında Tel Aviv maçında bir de gol atmıştır.

10 Ekim 2013 tarihinde, Hajduk Split ile oynanan hazırlık maçından sonra Sezer Öztürk ile yaptığı kavgadan sonra süresiz olarak kadro dışı bırakıldı. O sezon ligin ilk haftasında Trabzonspor karşısında ilk resmi maçına çıkmış ancak daha sonra kadro dışı kaldığı için şans bulamamıştır.

5 Ağustos 2014 tarihinde 1 yıllığına kiralık olarak Sivasspor takımı ile sözleşme imzalamıştır.

Millî takım kariyeri

18 kez Türkiye U-21, 28 kez de Türkiye A Milli olmak üzere toplam 46 kez millî takımda oynadı.