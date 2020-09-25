Şanlıurfa'nın önemli iş insanları arasında yer alan İbrahim Toru'dan üzen bir haber geldi. Kanal Urfa'nın sahibi olan Toru'ya 11 Eylül tarihinde koronavirüs teşhisi konmuş ve müşahede altına alınmıştı. Toru 24 Eylül Perşembe günü ise tedaviye yanıt vermeyerek hayatını kaybetti. Bu kapsamda İbrahim Toru kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Neden öldü? sorularının cevapları merak konusu oldu. İşte detaylar...

İBRAHİM TORU KİMDİR? NERELİ?

İbrahim Toru, 2 Mayıs 1976 yılında Şanlıurfa’da 11 çocuklu ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi.

Çocuk yaşta çalışmaya başlayan Toru, ayakkabı boyacılığı dahil birçok işte çalışarak ailesine katkı sağlamaya çalıştı. Daha sonra 1992 yılında kendisi abisi ve rahmetli amcası ile Japon pasajı girişinde bir dükkanda ticaret hayatına başladı. O zaman ben lise 2'ye gidiyordu ve ilk defa bu şekilde ticaret hayatına başladı.

Amcası 1993 yılında vefat edince işyeri kendisi ve abisine kaldı. Boyacılıktan kazandığı (Orta 3’e kadar ayakkabı boyacılığı yaptı) 11 çeyrek altın ve abisinin de katkı sağladığı bir sermaye ile o günün parası ile 2bin 524 dolar paramızı birleştirdi ve bu şekilde ticaret hayatına başladı. Günlük kazandığı para ile birikim yaptı. 5 bin 500 dolarlık bir birikim ve birinden gelen bir iş ortaklığı sayesinde ağabeyiyle beraber Dubai’ye gitti. Oradan ilk getirdiği ürünlerden biri de oyuncak oldu. İşte oyuncak ile ticari hayatı başlamış oldu.

İbrahim Toru, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası'nda vermiş olduğu röportajda şunları söylemişti:

"Hayatta ki başarının sırrı 5 S formülün de saklıdır. Bunu kim yaparsa yapsın başarısız olursa karşıma gelsin neden başarısız olduğunu söyleyeyim. Bunun 1.si hangi işi yaparsa yapsın Severek yapması lazım, 2. Si Samimiyet, 3.sü Sabır, 4.sü Saygı ve 5.si de Sadakattir. Ticarette de yapılması gereken 3. Unsur var, bu unsurlar içerisinde de birbirini pekiştiren yaptığın işi sevmen, 2.si, mutlaka bir hedefinin olması çünkü hedef olmasa günü birlik yaşamına devam eder, ve 3.sü risktir. Eğer siz rakipleriniz içinde adınızdan söz edilmesini istiyorsanız yeniliklere imza atmanız lazım. Tabi bunu başarmak için takım oyunu oynamanız lazım."

KAÇ YAŞINDA? NEDEN ÖLDÜ?

11 Eylül tarihinde koronavirüs salgınına yakalanan ve tedavi altına alınan 44 yaşındaki İbrahim Toru, 24 Eylül tarihinde yaşamını yitirdi.