İbrahim Üzülmez: "Kendime inanıyor ve güveniyorum"

Bursaspor'un Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, kendisine inanıp, güvendiğini belirterek, "Bu inancı yaşamasam gelmezdim, taraftarın da destek vermesini en çok isteyenlerdenim. Başarılı olduğumuz zaman bu şehirde nasıl karşılanacağımızı iyi biliyorum. Buna ulaşmak için de dikenli yollar var" dedi.

Yeşil-beyazlı takımın teknik patronu İbrahim Üzülmez, İbrahim Yazıcı Özlüce Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu. Kötü bir başlangıç yaptıklarını vurgulayan Üzülmez, "60 dakikalık süre içerisinde maçta doğru işler yaptığımızı düşünüyorum. Golü bulduk, ikinciyi de bulabilirdik. Final paslarında biraz daha etkili olabilsek bu maçtan galip ayrılabilirdik ama futbolda bir gerçek var, takımı yeni tanıyorum. 60. dakikadan sonra fiziksel durumu sorgulamamız gerekiyor, Menemenspor amatör ruhla mücadele etti. Bursaspor'un arması, forması bellidir, rakipler de sizden daha fazla mücadele etmeye çalışıyor. Oyuncuların davranışları saha içerisinde iyi niyetliydi, mücadelesi iyiydi ama 60'tan sonraki oyunu konuşmamız gerekiyor. İlk geldiğimiz hafta kazanmak isterdik ama futbol uzun bir maraton" dedi.

"Taraftarı arkamıza almak istiyorsak mücadele etmemiz gerekiyor"

Bursaspor'un hedeflerini bildiğini ve büyük bir camia olduğunu anlatan Üzülmez, "Tepkiler olacaktır. Bursaspor büyük camia ama bu taraftar kitlesini nasıl arkamıza alırız o düşüncede olmamız gerekiyor. Taraftarı arkamıza almak istiyorsak mücadele etmemiz gerekiyor. İzmir deplasmanında otele gelen arkadaşlarımız vardı, "İstediğimiz bir şey var kaybetsek dahi mücadele eden bir takım görüntüsü içerisinde olmamız" hakkında görüşlerini paylaştılar, bunu oyuncularıma anlattım. Taraftar Bursaspor armasının peşinden geliyor, ne olursa olsun onların alkışlaması gereken bir mücadele vermemiz gerekiyor. Yapacaklarımız var" diye konuştu.

"Bu hafta taraftarımızdan rica ediyorum, gelsinler, desteklesinler"

Herkesin destek vermesi gerektiğinin altını çizen deneyimli teknik adam, şunları söyledi:

"Bu kentin en önemli markalarından biri de Bursaspor. Sadece İbrahim Üzülmez ile olacak bir şey değil, sinerjiyi hep beraber yakalamamız gerekiyor. Zaman zaman kötü oynayabiliriz ama mücadele etmemiz gerekiyor, inanıyorum ki bu taraftar kötü mücadele etmediğimiz zaman sonuca bakmaksızın destek verecektir. Şampiyonluktaki atmosfere baktığımız zaman bunu benimsemiş camia, o dönemlere gelmek için bizler varız. Bu hafta taraftarımızdan rica ediyorum, gelsinler, desteklesinler. Futbol hatalar oyunudur ama tepki verilecekse maçtan sonra tepki verilmesini daha doğru buluyorum. Başlama ve bitiş düdüğü arasındaki tepkiler oyuncuları demoralize ediyor. Genç kardeşlerimiz de bundan etkileniyor."

"Gençleri kazanacağız"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Bursa'da oynanan maçta taraftarın, takıma son 20 dakikada desteğini gördüğünü belirten tecrübeli çalıştırıcı, şöyle devam etti:

"Son 20 dakikayı taraftar alkışladı, gençlerin performansını alkışladı. Taraftar zekidir futbolu bilir, saha içerisinde mücadele eden oyuncuyu top kaybettiğinde bile hisseder. Genç kardeşlerimizi Türk futboluna kazandırmayı bende çok istiyorum. Türkiye'de birkaç oyuncu var ki emeğimin olduğunu düşünüyorum, Gençlerbirliği'nde 4 tane milli takıma giden oyuncu vardı. Gençleri kazanacağız, gençleri göreceğiz ama herkesten fark yaratmaları lazım."

"Başarıya ulaşmak için dikenli yollar var"

Her teknik adamın farklı bir oyun anlayışının bulunduğunu kaydeden İbrahim Üzülmez, "Yalçın hocanın tercihlerine saygı duyuyoruz. Başarılı olduğuna inanıyorum, oyunculara da söyledim. Bugün 27 puan az bir puan değil, pasla çıkmak önemlidir. Pasla çıkarak hücumu sonuçlandırmak her teknik adamın istediği bir şeydir. Sadece istek ve coşku ile Menemenspor bizi yendi, o gayreti görüyorsunuz. Türkiye'de en çok eleştirilen kişilerden birisiyim. Taraftarı mutlu etmemiz gerekiyor, başarısızlık varsa tepki de en doğan haktır. Bu maç biraz takıma fazlasıyla destek verilsin. Bazı oyuncuların özgüven eksikliği yaşamasını istemiyorum, burada aslolan Bursaspor'dur armasıdır, camiasıdır. Kendime inanıyorum, kendime güveniyorum. Bu inancı yaşamasam gelmezdim, taraftarın da destek vermesini en çok isteyenlerdenim. Başarılı olduğumuz zaman bu şehirde nasıl karşılanacağımızı iyi biliyorum. Buna ulaşmak için de dikenli yollar var" diye konuştu.

"Kazanmak istiyoruz"

Takımın devre arasında takviyeye ihtiyacı olduğunu belirten Üzülmez, Hatayspor'un saygı duydukları bir takım olduğunu vurgulayarak, "Biz kazanmak istiyoruz, kazanmamız gereken bir maç. Oyuncularımın da bu bilinçle hareket ettiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA