İbrahim Üzülmez: "Oyuncularımla güzel bir sinerji yakaladık"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, "9 haftalık süre içerisinde oyuncularımla güzel bir sinerji yakaladık ve bütünlük sağlayarak bu işin üstesinden gelebileceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez , Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, teknik heyet, yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular 96.yıl kutlamaları kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti. Ardından, Ankara Atatürk Lisesi'nde Gençlerbirliği'nin kuruluşunun 96. yılı kapsamında düzenlenen kutlama töreninde konuştu. Teknik adam Üzülmez, "Süper Lig'de çok güzel işler yaptık, inşallah 96. yılını kutlayan bu büyük camiamızı, oyuncularımla beraber güzel bir sinerji yakalayarak bu sene istediğimiz hedeflere ulaşırız. Bir kez daha bu sıcak ortamı sizinle paylaştığım için çok mutluyum" dedi.

Gençlerbirliği Kaptanı Selçuk Şahin ise, "Biz önemli ve geçmişi olan kulüpte oynadığımızın farkındayız, ben de bu kadar önemli bir takımın kaptanı olarak onur, gurur ve şeref duyuyorum" şeklinde konuştu.

Üzülmez: "Buraya gelirken sadece iki tane gömlekle gelmiştim"

Törende, öğrenciler teknik kadroya sorular yöneltti. Üzülmez'e teknik direktör olmanın üzerinde baskı oluşturup oluşturmadığının sorulması üzerine, "Açıkçası ilk geldiğim zaman bu baskı vardı üzerimde çünkü Süper Lig'de 4-5 kere hoca değişti. Buraya gelirken sadece iki tane gömlekle gelmiştim Maçları kazandıkça elbiselerim gelmeye başlamıştı. Çünkü kazandıkça güçlenmeye başladım o baskı şu an var mı yok 9 haftalık süre içerisinde oyuncularımla güzel bir sinerji yakaladık ve bütünlük sağlayarak bu işin üstesinden gelebileceğimize inanıyorum. Süper Lig'de böyle bir baskı vardı şu an baskıyı yaşamıyorum " karşılığını verdi.

Üzülmez'e teknik kadrodan Selçuk Şahin, Yıldırım Mert Çetin, Mert Nobre de eşlik eden isimler arasındaydı.

Kaynak: İHA