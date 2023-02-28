İbrahim Yahaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Yahaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Yahaya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahim Yahaya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahim Yahaya 28 Mart 2000 tarihinde Barnawa şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahim Yahaya Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini H.O.L.M. Football Family yapmaktadır. İbrahim Yahaya, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Van futbol takımında oynamaktadır. FC Van takımına 13 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. İbrahim Yahaya'nin FC Van ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

İbrahim Yahaya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrahim Yahaya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İbrahim Yahaya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahim Yahaya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ağustos 2022 yılında FC Van

İbrahim Yahaya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahim Yahaya şuan FC Van takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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