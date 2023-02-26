İbrahim Yaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Yaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Yaro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahim Yaro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahim Yaro 21 Haziran 1996 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahim Yaro Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Medeama SC futbol takımında oynamaktadır. Medeama SC takımına - tarihinde katılmıştır. İbrahim Yaro'nin Medeama SC ile sözleşmesi 31 Ağustos 2024 tarihinde bitmektedir.

İbrahim Yaro Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/abanyaro2/

İbrahim Yaro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrahim Yaro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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İbrahim Yaro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahim Yaro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ocak 2019 yılında Switchbacks FC

30 Kasım 2019 yılında Medeama

İbrahim Yaro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahim Yaro şuan Medeama SC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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