İbrahim Zarap kimdir? İbrahim Zarap tutuklandı mı?

Kadına şiddetin adresi bu kez Samsun oldu. Canikli ilçesinde akşam saatlerinde İbrahim Zarap ve eski eşi E.M. (25) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Öfkeli adam E.M'yi çocuğunun gözü önünde darp etmeye başladı.

Sokak ortasında yaşanan dehşet anları bir vatandaşın kamerasına saniye saniye yansıdı.

İBRAHİM ZARAP KİMDİR?

Olaya şahit olan mahalleli sokağa çıkarak İbrahim Zarap'a meydan dayağı attı. Talihsiz kadın olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden kadının sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Koca, ''Bir kadının, sokakta, çocuğunun gözü önünde ağır şiddete maruz kaldığı haberi, tüm Türkiye’yi üzdü. Samsun’daki olayda 112 Acil Ekibimiz, 21.11’de gelen çağrı üzerine 21.16’da hastaya, 21.20’de hastaneye ulaştı. Şu an Eğitim Araştırma Hastanesinde olan hastanın hayati sorunu yok.'' açıklamasında bulundu.

Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Vatandaşlar saldırganın tutuklanmasını istedi.

İBRAHİM ZARAP TUTUKLANDI MI?

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye’yi ayağa kaldıran kadına şiddet olayıyla ilgili yaptığı açıklamada “Samsun ili Canik ilçesinde 06 Mart 2021 tarihinde E.M.’nin boşandığı eski eşi İ.Z. tarafından darp edilmesi olayı haber alınır alınmaz derhal soruşturma başlatılmıştır. Şüpheli İ.Z. savcılık talimatıyla yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verdi.

iletişim Başkanı Fahrettin Altun da olayın takipçisi olacakları şu sözlerle vurguladı; ''Samsun’da yaşanan kan donduran vahşet hepimizi derin bir öfkeye sevketti. Gözü dönmüş cani, emniyet güçlerimiz tarafından gözaltına alındı. Bu vahşetin hesabı en ağır şekilde sorulacaktır. Olayın yakından takipçisiyiz. Şiddete uğrayan anne ile biricik evladının yanındayız.''