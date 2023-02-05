İbrahima Balde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahima Balde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahima Balde adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahima Balde Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahima Balde 17 Ocak 2003 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Fransa,Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahima Balde Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BS Group - BS Law yapmaktadır. İbrahima Balde, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Annecy futbol takımında oynamaktadır. FC Annecy takımına 11 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. İbrahima Balde'nin FC Annecy ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İbrahima Balde Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İbrahima Balde isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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İbrahima Balde Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahima Balde futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında RC Lens U19

1 Temmuz 2020 yılında RC Lens B

1 Temmuz 2021 yılında Lens

11 Ağu 2022 yılında FC Annecy

30 Haziran 2023 yılında Lens

İbrahima Balde Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahima Balde şuan FC Annecy takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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