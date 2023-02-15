İbrahima Breze Fofana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahima Breze Fofana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İbrahima Breze Fofana kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İbrahima Breze Fofana ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İbrahima Breze Fofana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahima Breze Fofana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İbrahima Breze Fofana

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahima Breze Fofana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahima Breze Fofana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahima Breze Fofana 15 Ağu 2002 tarihinde Conakry şehrinde doğmuştur. Aslen Gine uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahima Breze Fofana Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Soccer Management yapmaktadır. İbrahima Breze Fofana, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hammarby IF futbol takımında oynamaktadır. Hammarby IF takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İbrahima Breze Fofana'nin Hammarby IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

İbrahima Breze Fofanaboyu ve yaşı kaç

İbrahima Breze Fofana Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İbrahima Breze Fofana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

İbrahima Breze Fofana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahima Breze Fofana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FC Atouga

1 Temmuz 2019 yılında Diamants

17 Eylül 2020 yılında Club NXT

22 Temmuz 2022 yılında Hammarby TFF

30 Ocak 2023 yılında Hammarby

İbrahima Breze Fofana kimdir

İbrahima Breze Fofana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahima Breze Fofana şuan Hammarby IF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

İbrahima Breze Fofana Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gine U17 takımında 8 numaralı formasıyla 15 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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İbrahima Breze Fofana nereli

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