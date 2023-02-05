İbrahima Conte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahima Conte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahima Conte adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahima Conte Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahima Conte 3 Nisan 1996 tarihinde Conakry şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Gine uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ibrahima Sory Conté şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahima Conte Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LB SPORT & MANAGEMENT yapmaktadır. İbrahima Conte, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chamois Niortais FC futbol takımında oynamaktadır. Chamois Niortais FC takımına 26 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. İbrahima Conte'nin Chamois Niortais FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İbrahima Conte Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İbrahima Conte isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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İbrahima Conte Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahima Conte futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ocak 2015 yılında Lorient B

1 Kasım 2016 yılında FC Lorient

19 Temmuz 2018 yılında Chamois Niort

30 Haziran 2019 yılında FC Lorient

26 Temmuz 2019 yılında Chamois Niort

İbrahima Conte Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahima Conte şuan Chamois Niortais FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İbrahima Conte Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CI Kamsar, FC Satellite

Gine takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 0 gol atmıştır.

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