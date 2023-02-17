İbrahima Drame kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahima Drame Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahima Drame adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahima Drame Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahima Drame 6 Ekim 2001 tarihinde Sedhiou şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahima Drame Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROOF yapmaktadır. İbrahima Drame, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Austria Wien futbol takımında oynamaktadır. FK Austria Wien takımına 10 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. İbrahima Drame'nin FK Austria Wien ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İbrahima Drame Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrahima Drame isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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İbrahima Drame Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahima Drame futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2020 yılında LASK

9 Ocak 2020 yılında Juniors OÖ

30 Haziran 2022 yılında LASK

1 Temmuz 2022 yılında Young Violets

10 Ekim 2022 yılında Austria Wien

İbrahima Drame Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahima Drame şuan FK Austria Wien takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

İbrahima Drame Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Senegal U20 takımında 10 numaralı formasıyla 3 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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