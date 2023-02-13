İbrahima Kebe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahima Kebe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahima Kebe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahima Kebe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahima Kebe 1 Ağu 2000 tarihinde Bamako şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Mali uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahima Kebe Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FPD Agency yapmaktadır. İbrahima Kebe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Girona FC futbol takımında oynamaktadır. Girona FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. İbrahima Kebe'nin Girona FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İbrahima Kebe Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İbrahima Kebe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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İbrahima Kebe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahima Kebe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Girona U19

1 Temmuz 2019 yılında Girona FC B

1 Temmuz 2020 yılında Girona FC

İbrahima Kebe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahima Kebe şuan Girona FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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