İbrahima Mbaye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahima Mbaye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahima Mbaye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahima Mbaye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahima Mbaye 19 Kasım 1994 tarihinde Guédiawaye şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Senegal uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahima Mbaye Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A.& G. Football Agency yapmaktadır. İbrahima Mbaye, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CFR Cluj futbol takımında oynamaktadır. CFR Cluj takımına 16 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. İbrahima Mbaye'nin CFR Cluj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İbrahima Mbaye Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/petit_mbaye

İbrahima Mbaye Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrahima Mbaye isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İbrahima Mbaye Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahima Mbaye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2011 yılında Inter U19

1 Temmuz 2012 yılında Inter

20 Ağustos 2013 yılında AS Livorno

30 Haziran 2014 yılında Inter

23 Ocak 2015 yılında Bologna

30 Haziran 2015 yılında Inter

1 Temmuz 2015 yılında Bologna

16 Eylül 2022 yılında CFR Cluj

İbrahima Mbaye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahima Mbaye şuan CFR Cluj takımında oynamakta ve 92 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İbrahima Mbaye Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Etoile Lusitana, Inter

Senegal takımında 21 numaralı formasıyla 28 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Senegal U20 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.