İbrahima Ndiaye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahima Ndiaye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahima Ndiaye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahima Ndiaye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahima Ndiaye 6 Aralık 1994 tarihinde Dakar şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Senegal uyrukludur.Gerçek adı da Ibrahima Mame Ndiaye şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahima Ndiaye Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İbrahima Ndiaye, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Čukarički futbol takımında oynamaktadır. FK Čukarički takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İbrahima Ndiaye'nin FK Čukarički ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İbrahima Ndiaye Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrahima Ndiaye isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İbrahima Ndiaye Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahima Ndiaye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2012 yılında Napredak

7 Ağu 2017 yılında Randers

23 Ocak 2018 yılında Napredak

22 Ağu 2019 yılında Čukarički

21 Ocak 2021 yılında Al-Hilal

1 Temmuz 2021 yılında Čukarički

İbrahima Ndiaye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahima Ndiaye şuan FK Čukarički takımında oynamakta ve 72 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İbrahima Ndiaye Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ASC Linguerer de St.Louis

Senegal U17 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

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