İbrahima Ndiaye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahima Ndiaye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahima Ndiaye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahima Ndiaye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahima Ndiaye 6 Temmuz 1998 tarihinde Saint Louis şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahima Ndiaye Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. İbrahima Ndiaye, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zamalek SC futbol takımında oynamaktadır. Zamalek SC takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. İbrahima Ndiaye'nin Zamalek SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İbrahima Ndiaye Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrahima Ndiaye isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İbrahima Ndiaye Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahima Ndiaye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında ASC Jaraaf

27 Ağustos 2016 yılında Wadi Degla

31 Ağustos 2017 yılında Ergotelis

27 Ocak 2018 yılında Wadi Degla

3 Ağustos 2019 yılında FC Luzern

31 Ağustos 2022 yılında Zamalek

İbrahima Ndiaye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahima Ndiaye şuan Zamalek SC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İbrahima Ndiaye Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ASC Linguère

Senegal U23 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Senegal U20 takımında 11 numaralı formasıyla 27 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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